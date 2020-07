En el marco de la pandemia del coronavirus que azota al mundo, cuando el gobierno del presidente Alberto Fernández está realizando ingentes esfuerzos para contener el avance del virus y salvar vidas, altxsdirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio,emitieron de inmediato, sin que hubiera siquiera actuado la justicia, un irresponsable y avieso comunicado sobre el asesinato en el Calafate, Provincia de Santa Cruz, de Fabián Gutiérrez , quien fuera hasta el 2010 secretario de Cristina Fernández de Kirchner, constituyendo el pronunciamiento una maniobra desestabilizadora más, practicada con la complicidad de algunxs periodistas y poderosos medios de comunicación.

Firmado por Patricia Bullrich (Pta. PRO), Alfredo Cornejo (Pte. UCR) y Maximiliano Ferraro (Pte. CC), el escrito se anticipó innoblemente a la investigación de la justicia local sobre los móviles del crimen, ligándolo a la causa de los cuadernos que tenía a Gutiérrez como implicado, convirtiéndolo mentirosamente en un “arrepentido” vulnerable y arrojando una vez más sobre cada hecho, sospechas sobre la vinculación del kirchnerismo y las causas judiciales que durante cuatro años se convirtieron en el modo de persecución infame a la oposición política y a su dirigencia, conocida como Lawfare.

Que el comunicado hubiera sido objetado por lxs propixs dirigentes por falta de consenso, no hizo más que confirmar la falta de ética de Bullrich y Cornejo y ratificar sus antecedentes políticos. Como ministra Bullrich violó sistemáticamente los derechos humanos, legitimó la lógica represiva del gatillo fácil y las actuaciones sin intervención judicial, que no solo dejaron numerosas víctimas, también sirvieron para montar el mayor esquema de espionaje interno del país. Cornejo no solo gobernó Mendoza con mano dura dejando tierra arrasada y fuerte endeudamiento, recientemente sorprendió con la delirante y anticonstitucional propuesta de secesión de la provincia de Mendoza.

La rápida actuación de la justicia esclareció las características del caso y la crueldad de la muerte de Gutiérrez sacó a la luz a través del periodismo más serio, que no solo no había declarado en calidad de arrepentido, sino que se conoció también su denuncia acerca de haber sido presionado por el juez Bonadío y el fiscal Stornelli con la amenaza de detener a su madre y a su hermano y la especial persecución por su vida privada.

Es este un episodio más en la campaña de mentiras y acciones desestabilizadoras, propia de golpistas y enemigxs de la democracia, entre las que resaltan el llamado a productores agrarios a armarse para defenderse de los falsos “ataques kirchneristas” a los silobolsas, la promoción y aliento a las movilizaciones anticuarentena, la exhumación del caso Nisman, la puesta en duda sobre la estabilidad del gobierno, la estimulación a la desobediencia civil y la negación de la existencia del virus y la pandemia resultante.

Por último, mientras se destapa el más extraordinario affaire de espionaje interno que se recuerde y que puede complicar significativamente al presidente Macri y sus altos funcionarios, tratan de tapar la instigación y complicidad evidente de algunos medios de comunicación y el comportamiento poco ético de ciertos estratos de la justicia. Al respecto la Redh, Capítulo Argentina repudia la injerencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) de triste memoria en nuestro país y rechaza la intervención mediática manipuladora de la opinión pública.

Asimismo el Capítulo Argentina de la Redh, defiende la libertad de prensa y sostiene que es deber de los Estados garantizar su transparencia e impedir que periodistas y empresas se constituyan en operadores al servicio de causas políticas espúreas y/o foráneas.

Una de las metas del macrismo, la derecha vernácula y los factores de poder concentrados consistió y consiste en moldear la opinión pública mediante mentiras, manipulación y desinformación extrema, con el apoyo de los monopolios mediáticos, de los servicios de inteligencia del Estado y de agencias extranjeras, recordando la metodología nazi goebeliana de “miente, miente que algo queda”..

A pesar de que el poder residual del macrismo intenta minar y debilitar las bases del joven gobierno elegido por el pueblo, el comunicado de la oposición provocó el rechazo inmediato de personalidades y amplios y diversos sectores de la vida nacional.

Ante ello el Capítulo Argentina de la Red de Artistas, Intelectuales y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad quiere acompañar la estimulante reacción de la ciudadanía fortaleciendo la vida nacional en el marco de la pandemia y del país recibido por la actual administración, arrasado, con miles de millones de dólares fugados, endeudado, en crisis, con miles de empresas cerradas, casi un 50 por ciento de pobreza e indigencia, millones de desempleadxs y un estado desmantelado.

Argentina, que hace décadas se colocó a la cabeza de la búsqueda de la verdad y contra la impunidad, realizando juicios históricos contra crímenes de lesa humanidad con su pueblo, que ha mantenido sin descanso la lucha por el ideal de una democracia participativa, con división de poderes, respeto a la voluntad popular y justicia social, hoy en el marco de la pandemia que asola al mundo, una vez más ha escogido el camino de la solidaridad y del menor costo en vidas. Todo ello mientras intenta poner a la economía al servicio de su pueblo con consenso político y unidad nacional.

Por lo expuesto más arriba, el Capítulo Argentina de la REDH hace un llamado a la reflexión a todos los actores sociales, culturales y políticos, a ponernos decididamente del lado de la transparencia, la verdad y la democracia con justicia social.