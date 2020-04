REDH-MÉXICO: OFENSIVA CONTRA VENEZUELA, CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad expresa su indignación por la ofensiva del gobierno de Donald Trump en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que no solo rompe con el marco jurídico internacional y la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, en el contexto de los devastadores efectos que está dejando la pandemia del Covid-19 en el ámbito planetario, resulta un crimen de lesa humanidad. En lugar de atender las urgentes necesidades del pueblo de Estados Unidos, paradójicamente, el nuevo epicentro de esta crisis mundial de salud, Trump hace gala no de políticas solidarias como las de Cuba, que manda brigadas médicas a varios países, sino de acciones perversas e inhumanas contra el pueblo y el gobierno venezolano. La reciente acusación de narcoterrorismo contra el presidente Nicolás Maduro, y otros connotados funcionarios del Estado venezolano, violenta los marcos jurídicos de la ONU, expresa el grado de descomposición de la política exterior estadounidense y refleja su desesperación por la continuidad del proyecto chavista y bolivariano y la responsabilidad social con la que, a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial, el gobierno del presidente Maduro está enfrentando la pandemia. Rechazamos esa insostenible acusación que constituye una nueva maniobra de agresión dirigida a avanzar en su objetivo estratégico de derrocamiento y cambio de gobierno, contrario a los principios de autodeterminación y no intervención que defienden los pueblos de América Latina y el Caribe. Hoy es tiempo de solidaridad, cooperación y oportunidad histórica de construir nuevas formas de vida con perspectivas colectivas y de fraternidad universal.

Pablo González Casanova, Miguel Álvarez, Alicia Castellanos Guerrero, Polo Castellanos, Ana Esther Ceceña, Tatiana Coll, Carlos Fazio, José Francisco Gallardo, José Enrique González Ruiz, Luis Hernández Navarro, Georgette Kuri, Gilberto López y Rivas, Nayar López, Josefina Morales, Marcela Román, Raúl Romero, Darío Salinas, Ángela Sandoval, Isabel Sanginés, Adalberto Santana, Marco Velázquez.

Ciudad de México, 2 de abril de 2020