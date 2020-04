400.POR ALÍ RAMÓN ROJAS OLAYA

Contexto

En este año 2020 se conmemoran cuatrocientos años de la llegada del barco inglés Mayflower al Cabo Cod en Massachusetts con un grupo de peregrinos. El año 2020 no tuvo un feliz comienzo. El 3 de enero mercenarios gringos asesinan en el Aeropuerto Internacional de Bagdad el general del pueblo iraní, Qasem Soleimani. El martes 25 de febrero, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informa que “Medidas coercitivas de EEUU contra Venezuela ocasionan más de $ 120 mil millones en pérdidas”. El jueves 23 de enero, las autoridades chinas decidieron aislar toda la provincia de Wuhan, declarándola en cuarentena para frenar al coronavirus. Se suspendieron el transporte público urbano, el metro, el ferry y los transportes de pasajeros de larga distancia. El 13 de marzo, Zhao Lijian, diplomático china, acusó a EE.UU. de haber llevado el virus a Wahun el año pasado. Su denuncia la sustentó en un video en el que Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, dice a congresistas durante una audiencia que algunas muertes ocasionadas por el coronavirus fueron descubiertas post mortem en Estados Unidos. El 16 de marzo, Venezuela entra en cuarentena por órdenes del presidente Nicolás Maduro. El 26 de marzo, la BBC News Mundo coloca en sus titulares: “EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de US$15 millones por su captura”.

Ontología de Estados Unidos

Apoyándonos en la metafísica y en la historia insurgente escrita desde el lugar de enunciación estudiaremos Estados Unidos como ente ideogeocultural.

Los puritanos

El 9 de noviembre de 1620, en aquella embarcación inglesa que atravesó el Atlántico venía un grupo de peregrinos que se había embarcado en el puerto inglés Plymouth. ¿Quiénes formaban este grupo? Puritanos que eran perseguidos en Inglaterra porque criticaban a la Iglesia de su país por no asimilar debidamente la reforma protestante. Pertenecían a las clases acomodadas y entre ellos había mercaderes, comerciantes, hacendados, científicos. ¿Qué querían? Fundar una colonia que siguiera los preceptos de la teología luterana, es decir, que rompiera con el sistema monárquico de la Iglesia Católica. ¿Qué es el puritanismo? Es un sistema que es al mismo tiempo doctrina religiosa y teoría económica cuyos valores son la creencia de ser el pueblo elegido y en comunicación directa con Dios para realizar su voluntad en la tierra, no sólo mediante la fe como lo promulgara Lutero, sino por obras traducidas en riqueza material que reflejen el beneplácito de Dios hacia su pueblo ya que la marca del elegido sólo es posible alcanzarla mediante la aventura económica individual porque ésta es sinónimo de salvación, en este sentido la frase bíblica “por sus frutos los conoceréis”, sustenta este sistema. ¿Cómo es la propiedad para los puritanos? La propiedad está vinculada a la libertad y descansa en las dos posesiones que generan riqueza: la tierra y la esclavitud.

Locke, Jefferson, Adams, Bentham y Tocqueville

John Locke en su Segundo Tratado sobre el gobierno civil (1689) sentencia: “Todos los hombres son iguales y libres, perteneciendo a todos en común la tierra y todas las criaturas inferiores que habitan en ella”.

En 1786, cuando Bolívar tenía 3 años, Thomas Jefferson (1743-1826), antes de convertirse en el tercer presidente de Estados Unidos (1801-1809) y antes de que se redactara la Doctrina Monroe, vomitó estas palabras: “Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del Norte como la del Sur, habrá de ser poblada. Mas cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo”. Esta macabra sentencia se soportaba militarmente en el Cuerpo de Marines fundado en Filadelfia el 10 de noviembre de 1775.

Jeremy Bentham, en su libro Defensa de la usura (1788) dice: “La usura, si fuera una ofensa, sería una ofensa cometida con el consentimiento, es decir, con el consentimiento de la parte supuestamente injuriada, lo cual no merece lugar en el catálogo de las ofensas, a menos que el consentimiento haya sido obtenido de forma desleal o sin libertad”

En 1804, John Quincy Adams (1758-1831), quien será el 6° presidente de Estados Unidos (1825-1829), expande la visión de su congénere: “Lo único que esperamos es ser dueños del mundo”.

El 5 de agosto de 1829, Simón Bolívar, desde Guayaquil, Republica de Colombia, le escribe al coronel británico Patrick Campbell: “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de mise­rias a nombre de la Libertad”.

El francés Alexis de Tocqueville en el volumen 1 de su libro La democracia en América (1835) dice que: “Hay que reconocer que la raza inglesa ha adquirido una inmensa preponderancia sobre todas las otras razas europeas del nuevo mundo, a las que es muy superior en civilización, en laboriosidad y en poderío. Mientras no tenga delante más que países desiertos o poco habitados, mientras no halle en su camino poblaciones numerosas a través de las cuales le sea imposible abrirse paso, se la verá extenderse sin cesar. No se detendrá en los límites trazados por los tratados, sino que desbordará por todas partes esos diques imaginarios”.

En 1840, en Luces y Virtudes Sociales, Simón Rodríguez, sentencia: “la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son dos enemigos de la libertad de pensar en América”.

En 1842, en Sociedades Americanas en 1828, Simón Rodríguez explica: “Los angloamericanos han dejado, en su nuevo edificio, un trozo del viejo—sin duda para contrastar— sin duda para presentar la rareza de un hombre mostrando con una mano, a los reyes el gorro de la libertad, y con la otra, levantando un garrote sobre un negro, que tienen arrodillado a sus pies”.

El 6 de noviembre de 1847, Simón Rodríguez le escribe a Anselmo Pineda: “Los anglo-americanos se han tragado a México como un pastelito”.

En 1871, Charles Darwin, dice: “En un momento en el futuro, no muy distante medido en siglos, las razas civilizadas del hombre seguramente exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes de todo el mundo”.

Think Tanks para la Intelectualidad Perversa

Las más importantes universidades estadounidenses están al servicio de las políticas injerencistas. Allí think tanks maquinan la urdimbre de su imperio: Henry Kissinger (Harvard), Allen Dulles (Priceton), Leo Strauss (Columbia), Allan Bloom (Chicago), Alexandre Kojéve (École Pratique des Hautes Études de París), Paul Wolfowitz (Chicago y Cornell), Francis Fukuyama (Harvard y Cornell), Albert Wohlstetter (Columbia y City College of New York), Milton Friedman (Columbia, Chicago y Rutgers), Gene Sharp (Estatal de Ohio), Robert Keohane (Harvard) y Joe Nye (Harvard) son sólo algunos de estos tanques de pensamiento. Es un deber de todo bolivariano conocer sus obras y socializar su ideología amenazadora para fortalecer la defensa integral.

Doctrina Monroe, Destino Manifiesto y el Deuteronomio

La Doctrina Monroe y la concepción del Destino Manifiesto (Manifest Destiny) fueron “desarrolladas en el siglo XX por tres pensadores que consolidaron la ideología del pensamiento conservador de los Estados Unidos”. Luis Antonio Bigott en su libro “Otra vez y ahora sí Bolívar contra Monroe” (Editorial Trinchera, 2010), se refiere a Leo Strauss (1899-1973), Allan David Bloom (1930-1992) y Alexandre Kojéve (1902-1968) quienes, influenciados por la Fenomenología del filósofo y matemático alemán Edmund Husserl (1859-1938) y el Existencialismo del filósofo nazi Martin Heidegger (1889-1976), sustentan la superioridad de USA.

Muchos estadounidenses se creen superiores porque la doctrina del Destino Manifiesto expresa que Estados Unidos es una nación destinada a expandirse desde el norte al sur y desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. De esta manera, los estadounidenses asumen que la expansión no sólo es buena sino también lógica, es decir, manifiesta y certera, o sea, tiene un destino. El Manifest Destiny tiene un asidero en el Deuteronomio de La Biblia con el que Israel se fundamenta para invadir a Palestina, y es el equivalente alemán de la teoría del Lebensraum que impulsaban los nazis para justificar su expansión hacia el este de Europa y Asia Central. Si hay dudas basta leer el capítulo 20 del Deuteronomio, libro del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo que se ubica en el quinto lugar, precedido por Números y es, en consecuencia, el último texto de la Torá y, para los cristianos, del Pentateuco: “En el caso de acercarte a sitiar una ciudad, ante todas las cosas le ofrecerás la paz. Si la aceptare y te abriere las puertas, todo el pueblo que hubiere en ella será salvo, y te quedará sujeto, y será tributario tuyo. Mas si no quiere rendirse y empieza contra ti las hostilidades, la batirás; y cuando el señor Dios tuyo la hubiere entregado en tus manos, pasarás a cuchillo a todos los varones de armas tomar que hay en ella. Mas no harás daño a las mujeres, ni a los niños, bestias y demás cosas que hubiere en la ciudad. Repartirás entre la tropa todo el botín, y comerás de los despojos de tus enemigos, que tu señor Dios te habrá dado. Así harás con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, y no son de aquellas de que has de tomar posesión. Porque en las ciudades que se te darán en la tierra prometida, no dejarás alma viviente, sino que a todos sin distinción, los pasarás a cuchillo”.

El Destino Manifiesto se sintetiza en tres pilares: (1) La virtud de las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos. (2) La misión para extender estas instituciones, rehaciendo el mundo a imagen de los Estados Unidos. (3) La decisión de Dios de encomendar a los Estados Unidos la consecución de esa misión.

La Doctrina Monroe, elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823, declara que América Latina se considera “esfera de influencia” para Estados Unidos. Se sintetiza en la frase «América para los americanos», sólo que para los americanos del norte los únicos americanos son ellos mismos.

Strauss, Kojéve, Fukuyama, Wolfowitz, Wohlstetter y Friedman

Para Strauss, la paz es una situación negativa y la guerra constituye lo positivo. Al referirse al destino del coloso del norte escribe: “Estados Unidos es la nación elegida por Dios. Nunca los Estados Unidos deben comprometerse con una paz americana sino permanecer en una guerra permanente”.

Strauss, aprendió de Nietzsche que sólo unos pocos están en condiciones de conocer la verdad sin derrumbarse. Los filósofos no pueden decir lo que piensan verdaderamente. De allí que, para él, la verdad es peligrosa y destructiva para la sociedad. Por ello afirma que desde el principio de los tiempos, los hombres han elaborado mentiras para poder vivir con más tranquilidad. La religión, por ejemplo. La esperanza en el más allá, en el castigo a los malos y en el premio a los buenos, la reencarnación, la resurrección, la vida eterna, la imagen misma de Dios, todo ello no son más que esperanzas para poder vivir. Son “mentiras necesarias”, sin las cuales, probablemente, la mayoría de seres humanos se desesperarían e incluso se suicidarían al saber que este valle de lágrimas no tiene un final feliz. Esto es reforzado por Bloom: “Estados Unidos constituye el centro de dominación y necesita del mantenimiento permanente de la violencia”.

Kojéve por su parte, asegura que los componentes teleológicos, el deber ser de los Estados Unidos, lo constituyen el nacionalismo y el mesianismo. La verdadera civilización, que para Kojéve se encuentra representada por los Estados Unidos, sólo será posible si mantiene un régimen de terror que es inevitable.

Francis Fukuyama (1952) defiende la teoría de que la historia humana como lucha entre ideologías ha concluido, dando inicio a un mundo en el que la economía neoliberal se ha impuesto y que ésta, amparada en una pseudodemocracia, constituye el pensamiento único.

Paul Wolfowitz (1943) justificar la guerra para extender la democracia de libre mercado. Especialista en inventar amenazas imaginarias para obtener dinero y lanzarse en aventuras bélicas, ha creado teorías sobre las «intervenciones preventivas» y la intimidación a los «competidores emergentes». Bajo la influencia de Allan Bloom, Paul Wolfowitz desarrolla sus conocimientos en ciencias políticas y su interés se centra en la filosofía de Leo Strauss, consejero de Bloom.

Albert Wohlstetter (1913-1997); quien estudió Matemática con Jacob Wolfowtiz, padre de Paul; es el primer estratega nuclear del país. Es miembro de la Rand Corporation y teórico de la vulnerabilidad de los Estados Unidos. Wohlstetter, figura clave de los neoconservadores, fundó el equipo de los «Vulcanos», en referencia al dios romano que forja las armas divinas en la profundidad de los volcanes. A este grupo perteneció Condoleezza Rice.

Milton Friedman (1912-2006), economista estadounidense sionista, creador de la doctrina del libre mercado, infestó a Chile en 1975 de conferencias sobre economía durante el gobierno militar de Pinochet cuando fue invitado por la Escuela de Negocios de Valparaíso. Friedman. Fíjense que este hombre, por ahogar economías de países que se encontraban lejos de ser libres, por implementar medidas económicas nada populares, por recomendar crear caos para poder implementarlas, se ganó el premio Nobel de Economía en 1976.

The Craft of Intelligence

Entre los años 1953 y 1961 la dirección de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) era asumida por Allen Welsh Dulles, quien publicaría en 1963 el libro “The Craft of Intelligence” en el cual explica el método para lograr el aniquilamiento de la URSS. Para el logro de este objetivo general, Dulles se plantea el penúltimo objetivo: sembrar el caos. Para lograrlo, dice, hay que lograr cuatro objetivos específicos, que él llama episodios. Al respecto explica: “Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia”. Estos objetivos específicos o episodios que atacan los valores, la cultura y el partido con la ayuda de los lacayos de siempre son: Inoculación de antivalores: “Sustituiremos” los valores soviéticos, “sin que sea percibido, por otros falsos, y les obligaremos a creer en ellos”. Ayuda de lacayos: “Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia Rusia”. Contracultura: “De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. Literatura, cine, teatro, deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra: cualquier tipo de inmoralidad”. Caos en el partido: “En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas [como] innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño y la mentira, el alcoholismo [y] la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos y, ante todo, el odio al pueblo ruso; todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor”.

Una vez logrados estos cuatro objetivos específicos, Dulles infiere que “Sólo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede”. “Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos y señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos”. “Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos, pervertiremos”.

El manual de Gene Sharp

Gene Sharp (1928) hace del jiu-jitsu un arma de paz en el mundo. El jiu-jitsu es un arte marcial japonés basado en la defensa sin armas. Se practica en el país del sol naciente desde hace dos milenios. Su origen data de las batallas entre los bushi, guerreros clásicos, contra los samurái, guerreros con armaduras, que eran neutralizados y vencidos sólo a través de luxaciones, estrangulamientos y derribos. Gene Sharp, profesor de Filosofía y Política y fundador del Instituto Albert Einstein, organización “sin fines de lucro” que promueve “la defensa de la libertad y la democracia y la reducción de la violencia política mediante el uso de acciones no violentas”, acuñó el término Política Jiu-Jitsu en su libro Politics of Nonviolent Action: Part One: Power and Struggle publicado en 1973. Con este término, Sharp, nacido el 21 de enero de 1928, se refiere a derribar al oponente desequilibrándolo mediante una estrategia política.

La clave de Gene Sharp radica en que el poder no deriva de una cualidad intrínseca de quienes están en el poder, es decir, el poder no es monolítico. Según Sharp, toda estructura de poder descansa en la obediencia de los sujetos a las órdenes de la dirigencia política. De esa forma, si hay desobediencia civil cae el gobierno. Esta base ganada a la desobediencia tiene en los estudiantes universitarios un porcentaje significativo.

En este sentido el cubano Raúl Antonio Capote cuenta en su libro Enemigo, que cuando estaba infiltrado en la contrarrevolución en la propia Cuba recibía instrucciones de la CIA dirigidas “a crear, mejorar e incrementar el trabajo de redes entre los estudiantes universitarios” con la finalidad de utilizarlos “para provocar un caos social y político, generar bajo las banderas de la no violencia disturbios de calle, atraer a la prensa internacional, provocar la represión mediante la realización de actos violentos e ilegales” para luego divulgarlos a través de las empresas privadas de comunicación social “para justificar cualquier acción contra la revolución, presentándola como un acto de justicia”.

Soft Power

Gene Sharp reside en un primer piso de un edificio de Boston donde también funciona el Albert Einstein Institution (AEI). Ese piso es en realidad un laboratorio imperialista que funciona como un teatro de operaciones de desestabilización contra gobiernos que no se someten a los intereses de Estados Unidos. Desde esa central de inteligencia se han tejido las revoluciones de colores y las primaveras árabes no en balde su página web es traducida en 40 idiomas.

Los geopolitólogos Joe Nye y Robert Keohane publicaron el libro Poder e Interdependencia (1977) en el que desarrollan los conceptos de interdependencia asimétrica y compleja como parte de la teoría del neoliberalismo de las relaciones internacionales. Nye en 2004 publica “El poder blando: los medios para el éxito en la política mundial”. Para Nye el soft power es más efectivo que el poder duro (invasión militar y guerra económica) ya que aquél se ejerce a través de la contracultura y la ideología dominante y ataca el psique: el poder es la habilidad para influenciar el comportamiento de otros y obtener los resultados que se desean.

La tendencia del soft power es “trabajar indirectamente formando el entorno para la política, y algunas veces toma años producir los resultados esperados”. Nye habla de tres categorías de análisis: cultura, valores y políticas. En su libro “The future of Power” (2011) Nye reitera que, dado que el poder blando es descriptivo más que normativo, puede ser manejado para propósitos infames. Este profesor de la Universidad de Harvard afirma que “La seducción siempre es más efectiva que la coacción, y valores como la democracia, derechos humanos y oportunidades individuales son profundamente seductoras”.

Doctrina Bolivariana

En estos momentos hay dos modelos enfrentados. Por un lado, el modelo de barbarie del neoliberalismo donde el dinero es más importante que el ser humano. Este modelo tiene en el empresario estadounidense Warren Buffett, el mayor accionista y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, su síntesis: “Hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”. Por otro lado, está el modelo civilizatorio que propone la Doctrina Bolivariana sustentado en toda la obra filosófica y cultural de Simón Rodríguez. Bolívar traza para la historia que “el sistema de Gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, y mayor suma de estabilidad política”. Cualquier gobierno que intente acercarse a esto será derrocado por Estados Unidos. ¿Un ejemplo?

El 24 de noviembre de 1948, el Ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, y otros jefes militares como Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, siguiendo lineamientos de Estados Unidos, derrocaron al Presidente Rómulo Gallegos, argumentando que él no les había aceptado sus peticiones. El escritor de Doña Bárbara, el mismo día del golpe, dijo: “señalo al coronel Adams como participante en el derrocamiento de mi gobierno”.

Bolívar fue el objetivo de Estados Unidos entre 1824 y 1830. Los “albinos del norte” Henry Clay, William Tudor y William Henry Harrison y el cipayo Santander querían destruir la República de Colombia que creara Bolívar el 17 de diciembre de 1819 en Angostura porque representaba mucho poderío: allí estaba el sitio ideal para la construcción de un canal interoceánico, grandes sembradíos de café y cacao, inmensas riquezas naturales, el Orinoco, el Magdalena, el Meta y el Caroní, alturas como el Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe, islas como las Galápagos, Margarita, Gorgona, San Andrés, Providencia.

Sobre sus enemigos Bolívar dice: “En fin, yo veo unidos a los malos y a los perversos de todos los extremos para derribar lo único que hay bueno y sólido, dividir después entre sí los despojos y despedazarse últimamente, sumergiendo este país para siempre en los abismos”. Con toda razón y consciente del peligro que entrañaban los planes de expansión angloamericanos, consignó esta sentencia: “Yo pienso que mejor sería para la América adoptar el Corán que el gobierno de los Estados Unidos”.

El estratega Maduro

Estamos conscientes de que hoy el mundo vive una guerra mundial desatada por el Estado Liberal Burgués que, ante la caída inminente de su modelo societal de barbarie, se vio obligado a resetearlo para imponer un nuevo orden mundial recurriendo al arma letal bioterrorista del coronavirus y así destruir a su principal enemigo económico como lo es China y que hoy, cual Frankenstein, se le escapó de su control.

Para Estados Unidos era indispensable acabar con la ruta de la seda que se inicia en China, pasa por Irán y culmina en Italia. Tres de los países donde el virus ha sembrado su horror. ¿Qué falló? Estados Unidos no contó con los adelantos científicos médicos chinos y mucho menos con los cubanos. Ya antes había bloqueado a Rusia y la patria de Lenin le demostró al mundo que sin las finanzas perversas del imperio es posible vivir con dignidad. El 12 de marzo de 2020, Anthony Fauci, máxima autoridad en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, sentenció: “el Sistema fracasó”.

Nicolás Maduro, al enterarse de la llegada al país de dos portadores del virus los días 5 y 8 de marzo de 2020 en un vuelo de Iberia puso en cuarentena social al país con una celeridad maternal. Inmediatamente se unió a Rusia, China, Irán, Siria, Norcorea, Nicaragua y Cuba para solicitar ante la ONU el levantamiento total de las medidas coercitivas ilegales de Estados Unidos contra nuestros pueblos. Luego puso en jaque al Fondo Monetario Internacional solicitándole tácticamente un préstamo: si se lo otorgaban lo reconocían como presidente y si se lo negaban, el FMI quedaba como el malo de la película por no ayudar a vencer la pandemia. Después desarticula una acción paramilitar en el norte de Colombia lo que hizo que Trump y su fiscal general William Barr perdieran los estribos poniéndoles, cuales sheriff de películas del oeste, precio a las cabezas de la vanguardia política venezolana. Los dueños de las grandes transnacionales, dice Simón Rodríguez, padecen “la enfermedad del siglo: una sed insaciable de riqueza”. El Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ha enaltecido el gentilicio venezolano promoviendo la Patria Comunal como modelo civilizatorio alterno a la barbarie propia del neoliberalismo y ha demostrado un manejo trascendental de la guerra y la política para lograr un objetivo definitivo, hacer humana la humanidad, porque, como dice Simón Rodríguez, “vinimos al mundo a entreayudarnos, no a entredestruirnos”.

Sepa el presidente de turno de la Casablanca, hoy Trump; ayer Obama con su nueva orden ejecutiva en la que declara una “emergencia nacional” por la amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior causada por la situación en Venezuela; antier Bush, quien criticaba a Chávez por “estar lleno de promesas vacías y sed de poder”; sepa el avatar de turno, que en 1818, un emisario de James Monroe llamado John Baptist Irvine insultó al gobierno venezolano, y Simón Bolívar le respondió en Angostura el 7 de octubre lo que le debe responder hoy Nicolás Maduro a Donald Trump: “no permitiré que se ultraje ni desprecie al Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra populación y el resto que queda ansia por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”. ¡Maduro es el presidente de la paz!

* Rector Fundador de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (Unexca)