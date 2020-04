SECUESTRAR A MADURO. POR JULIO ESCALONA

Trump ha fracasado en todos los intentos para destruir el proceso bolivariano y derrocar a Maduro. El pueblo venezolano ha demostrado superioridad en todos los frentes de lucha que se han planteado. El último intento usando a un general desertor, fracasó estrepitosamente, llegando al extremo del ridículo. ¡Una gran potencia nuclear, con dominio del espacio, superarmada, con control diplomático de la ONU, que muestra los dientes por doquier, no ha podido con el pueblo de Bolívar! Ha ensayado distintas formas de invasión, sin arriesgar, hasta ahora, tropas estadounidenses. Sabe que una alianza de fuerzas militares de EEUU, eventualmente con participación de Colombia y Brasil y la solidaridad del Cártel de Lima, ha tenido y tiene serias dificultades políticas y ni siquiera encuentra una manera de comenzarla. Tiene propuestas sobre cómo hacerlo, pero no sabe cómo terminaría. ¿Qué opciones le quedan?

Seguirán llenando nuestras fronteras, costas, campos… de paramilitares y bandas delincuenciales, incluso con otros ejércitos, incluido el de EEUU. Antes de que lo esperen esas alianzas se irán disolviendo. Los derrotaremos, pues no estaremos solos. Los mercenarios no triunfaran frente a las convicciones, la fe, la esperanza y la decisión de luchar para salvar nuestra patria y a la humanidad. Pueden ensangrentar al país, asesinar, violar, robar, quemar… Durante años, pero no podrán contra un continente. Al final irán siendo aplastados.

¿Piensan secuestrar al Presidente Maduro y también a Diosdado Cabello? Siempre tenemos que prepararnos para lo peor. Para esto tienen que infiltrarnos en niveles muy altos de la seguridad y la inteligencia. Hasta ahora les hemos ganado la batalla en ese campo y confío en que seguirá siendo así. Nuestro espacio aéreo y todo nuestro territorio deben convertirse en muros sagrados impenetrables para los demonios de la muerte y la oscuridad. La luz de nuestros sentimientos nobles y altruistas y nuestras convicciones, debe ser como la cúpula celeste que proteja a nuestros dirigentes y nuestros puños, nuestro armamento y cerebros, el muro donde se estrellen las fuerzas del mal, las fuerzas imperiales. Trump, en tu rostro sólo quedará una mueca dibujada por la derrota, manchada de sangre. Si, tú puedes bombardearnos y dejar piedra, sobre piedra. Las reuniremos y reconstruiremos la patria. Nunca nos matarás a todos ni a los que vengan a pelear a nuestro lado. Pero no vas a tener tiempo de hacerlo. Es probable que no te derrotemos militarmente. Pero te derrotaremos políticamente. Te equivocas con frecuencia.

La acusación de Maduro como narcotraficante es absolutamente absurda y carente de toda objetividad y legalidad. Surge de la necesidad que tiene Trump de crear un caso que le permita actuar “jurídicamente” contra nuestro presidente. Es similar a la acusación sobre corrupción que se hizo contra Lula, falsa, pero útil para apresarlo e impedir que pudiera competir en las pasadas elecciones para presidente de Brasil y Bolsonaro pudiera ganarlas.

También por eso la acusación proviene de la Fiscalía General de EEUU, como para darle una apariencia de formalidad, como si esa Fiscalía tuviera atribuciones extraterritoriales. Sus atribuciones siempre estarán limitadas al territorio estadounidense. El presidente Maduro tiene sus jueces naturales previstos en la CRBV. Lo único que podemos hacer con esa resolución es echarle gasolina, quemarla y enviar sus cenizas al infierno de donde nunca debió salir.

Las complejidades de la guerra y del campo de batalla

Bien sabe Trump, que la guerra de hoy se ha hecho muy compleja y el campo de batalla aún más. Están ensayando procesos y maniobras. El Covid-19 le ha permitido, en lo inmediato, sacar a los pueblos de las calles y de hecho están tratando de liquidar, particularmente en EEUU, a quienes han estado en la vanguardia de las luchas, los pobres, los Afro, los hispanos, los más jóvenes, los intelectuales y las mujeres. Por eso no hay verdaderas medidas para proteger al pueblo explotado, pues no hay ningún interés en proteger la vida de la gente y de la naturaleza. Es una política generalizada en el mundo del capital.

Han anunciado el desembarco de 30.000 soldados en Europa para iniciar la Europe Defender 20, que comenzará el próximo mes de abril y finalizará en junio, que ha obligado a Rusia a poner en situación de alerta a sus fuerzas de defensa. Esa operación, la Europe Defender 20, se impulsa en medio del avance del Covid-19, lo que hace suponer que poseen la vacuna contra el virus y sus soldados están vacunados, pero no socializan dicha vacuna para uso de su pueblo, que muere diariamente víctima del Covid-19. Están utilizando a Malthus, que señaló como factores para el control del crecimiento de la población, las guerras, los desastres naturales y las epidemias. ¿O cediendo ante los riesgos y la presión mundial, suspenderán las mencionadas maniobras militares? Está por verse.

No es casual que esta ofensiva haya comenzado en China y esté golpeando tan severamente a Italia, más allá de los errores que el gobierno italiano ha cometido. China viene empujando un bloque de fuerzas que marcha hacia nuevas relaciones de poder en el mundo e Italia se asoció como miembro importante de la Estrategia de la Franja y la Ruta promovida por China. Trump, como ente vinculado al gran capital, viene tomando venganza. Una opinión tan autorizada como la de Noam Chomsky ha sostenido esta tesis.

Pero parece que vamos hacia nuevas formas de organización vinculadas al miedo. El miedo al otro, al que tiene otro color de piel, otras creencias, otra religión… Lo más grave ahora es que ese otro me puede traer una grave enfermedad que me puede costar la vida. Las plazas públicas, la fábrica, la calle, las grandes marchas, las asambleas… Serían llenadas por el silencio. Se nos pretende encerrar en las casas y comunicarnos vía la tecnología. La interconexión humana, las vibraciones afectivas se van haciendo peligrosas. El miedo tiende a ser más poderoso que el amor. Ese es el propósito imperial (https://rebelion.org/coronavirus-o-reingenieria-social-a-escala-planeta%3C). ‎

EE.UU. traslada parte de su Comando Norte al “búnker más seguro del mundo” por temor al covid-19, lo que resulta absurdo. “Construida en la década de 1960, la estación es un vasto complejo subterráneo situado bajo unos 610 metros de granito en la montaña homónima a pocos kilómetros de la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado. En el centro del complejo se extienden seis túneles de hasta 12 metros de ancho y tres pisos de altura. Dos puertas de concreto y acero de 21 toneladas de peso protegen la estructura de posibles explosiones atómicas (https://actualidad.rt.com/actualidad/348000-eeuu-trasladar-parte-comando-norte-bunker-montana.”). Obviamente eso no tiene nada que ver con el Covid-19 sino con una operación militar relacionada con la disputa por el control del poder mundial.

Nada que ofrecer

El bloque del poder mundial mundial (poder financiero, poder militar y poder del narcotráfico) no tiene nada que ofrecer a la humanidad y menos a la naturaleza. Diariamente agudiza el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la desertificación, El capital que se acumula es destrucción de la vida humana y de la naturaleza que se convierte en capital, muerte, violencia, guerras.

Ya no puede proponer un Estado del Bienestar, sino un Estado totalitario, enemigo de la democracia participativa y protagónica. No sólo es que no puede tolerar a un Estado que se proponga marchar hacia el socialismo. No, cualquier estado que se plantee conceder salud, democracia, educación… será combatido y derrocado. El neoliberalismo, asociado al maltusianismo, representa eso y es lo que se va haciendo evidente hoy. Entonces, independiente de necesidades tácticas, de conveniencias coyunturales, no se puede hacer concesiones al capital. Tarde o temprano nos conducirán a la derrota. Siempre tiene tendida una emboscada.

El capital transnacional es la última forma de existencia del capital. El capital pequeño y mediano, necesita de la alianza con los trabajadores y darse cuenta que permanentemente tiene salidas hacia la organización comunal. Este es el debate, el intercambio fraterno que tenemos planteado.

Julio Escalona

Prof. De la UCV. Ex – Embajador Alterno de Venezuela ante la ONU. Ex Comandante Guerrillero